Происшествия

Пожары

Пятеро ямальцев выбежали из горевшего здания пекарни в Надыме

В Надыме спасатели локализовали поджар в пекарне
02 декабря 2025 в 10:33
Пожар удалось локализовать

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) произошел пожар в местной пекарне, расположенной в районе Шаповалова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа. 

«В 06 часов 22 минуты в пожарно-спасательную часть Надыма поступило сообщение о возгорании в здании пекарни, расположенной в районе Шаповалов. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова», — отмечено в сообщении.

Пять ямальцев успели покинуть место возгорания до прибытия спасателей. Пожар был локализован в 8:15. На данный момент его площадь уточняется. Информация о погибших или пострадавших не поступала. 

Ранее в Надыме также загорелось подвальное помещение местной центральной районной больницы. Было эвакуировано 375 человек, огонь локализовали за 44 минуты. 

1/2

Пожар в пекарне

Фото: Предоставлено пресс-службой МЧС ЯНАО

