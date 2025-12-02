Банки заговорили почти о полном прекращении выдачи ипотеки на вторичке

Выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю, уточнил Дмитрий Пьянов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рыночная ипотека в России в ближайшее время останется дорогим и слабо доступным продуктом, а выдачи кредитов на вторичное жилье фактически остановились. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Рыночная ипотека будет очень дорогим и редким гостем... Выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю», — заявил Пьянов в беседе с РИА Новости. По его словам, классическая рыночная ипотека в нынешних условиях не пользуется спросом у заемщиков и несет повышенные процентные риски для банков. Ее восстановление возможно только после устойчивого снижения уровня инфляции и, соответственно, ключевой ставки.

Топ-менеджер ВТБ пояснил, что ипотека относится к «длинным» продуктам, при этом банки по закону не могут переложить на клиента риск изменения процентной ставки. На фоне высоких ставок спрос на несубсидированные кредиты на жилье существенно снижается, потому что граждане не готовы фиксировать дорогой долг на годы.

