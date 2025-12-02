Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Температура упадет до -15 градусов: в Челябинске прогнозируется резкое похолодание. Скрин

В Челябинске резко похолодает до -15 градусов
02 декабря 2025 в 10:37
Резкое похолодание придет в начале следующей недели

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске следующая неделя начнется с резкого похолодания — в понедельник и вторник температура воздуха опустится до -12, -15 градусов. Об этом говорится в прогнозе «Гисметео». 

«В ночь на 8 декабря в Челябинске похолодает до -12 градусов. 9 декабря ночью температура опустится до -15 градусов, днем не потеплеет выше -12 градусов», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». 

Перед похолоданием город накроет мокрый снегопад, который прогнозируется 7 и 8 декабря. С 11 декабря, после резкого похолодания, вновь вернется тепло. Дневные температуры составят -2, -4 градуса, ночные не опустятся ниже -7 градусов. 

В Копейске ранее отказались от строительства ледового городка к предстоящим праздникам из-за отсутствия минусовых температур и льда нужной толщины. Информация прозвучала во время еженедельного аппаратного совещания в мэрии. Сейчас в мэрии намерены искать альтернативные способы украшения города.


В Челябинске резко похолодает

Фото: Скрин с сайта «Гисметео»

