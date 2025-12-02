В Кургане запустили авторский проект для поддержки беременных женщин

Премьера авторской песни состоялась на праздничном концерте для мам в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане состоялась премьера авторского проекта для женщин, которые стоят перед выбором сохранить ли беременность. Он представляет собой песню, монолог-обращение к маме ее еще не родившегося малыша. Музыку написала многодетная мама из Далматово Татьяна Курочкина, исполнил детский хор, рассказала URA.RU автор слов песни Татьяна Панкова.

«Главная цель проекта „Мама, услышь меня“ — поддержать женщин, которые в силу разных причин, сомневаются, нужно ли сохранить беременность, дать им возможность услышать не только голос страхов, но и голос малыша, жизнь которого зависит от этого решения. И сделать правильный выбор, о котором не нужно будет сожалеть. Премьера состоялась на мероприятии, посвященном Дню матери. Произведение будет передано в женские консультации. Также его планирует использовать „Обитель милосердия“ в своей работе с женщинами, организация помогает женщинам в состоянии репродуктивного выбора», — рассказала Панкова.