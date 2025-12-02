Польские и чешские наемники воюют со стороны ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании

Вооруженные силы России точным авиаударом ликвидировали группу иностранных наемников из Чехии и Польши на сумском направлении. Об этом 2 декабря сообщил источник в российских силовых структурах. Удар пришелся по позициям соединений ВСУ в районе Сумской области Украины, уточнил собеседник агентства.

«В результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников», — указано в сообщении РИА Новости.

По данным источника, уничтоженная группа действовала в интересах украинской армии на переднем крае обороны. Иностранцы находились в составе подразделений 47-й бригады ВСУ, которая вела боевые действия против российских войск на данном участке фронта. Точные координаты удара и число ликвидированных наемников не раскрываются в интересах оперативной обстановки.

Источник также сообщил, что подразделения группировки войск «Север» продолжают поступательное продвижение вглубь Сумской области. Российские военные занимают новые опорные пункты и усиливают давление на позиции украинских сил в приграничных районах. При этом, по его словам, корректировка огня ведется с применением современных средств разведки.