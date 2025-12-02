Логотип РИА URA.RU
В центре Екатеринбурга из реки выловили «царскую рыбу». Видео

Рыбак поймал судака на Плотинке в Екатеринбурге
02 декабря 2025 в 10:42
Судака удалось поймать напротив Музея изобразительных искусств

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Екатеринбурга выловил судака прямо в центре города и показал улов в соцсетях. Рыбалка прошла 1 декабря на Плотинке, рассказал мужчина в соцсетях.

«На улице +2, уже вроде и на льду были, и вот в руках спиннинг. Плотина открыта, судак кушает», — написал мужчина.

Это не первый улов, который рыбаки вытаскивают в центре Екатеринбурга. Ранее мужчина выловил щуку весом 4,5 килограмма около арт-объекта «Клавиатура». 

