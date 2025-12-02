В Нытве медведь бродит по лыжной базе

«В районе лыжной базы замечены следы медведя! Ситуация под контролем: наш охотовед уже в курсе, он принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить нас от диких животных. Также оповещено руководство и тренерский состав спортивной школы, чтобы принять дополнительные меры безопасности», — говорится на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Местных жителей призывают быть острожными. Выходить вечером на улицы не рекомендуется.