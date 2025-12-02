Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Нытве медведь бродит по лыжной базе

02 декабря 2025 в 10:28
Зверь бродит вокруг Нытвы (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Нытва Пермского края медведь обнаружен на территории лыжной базы. Как сообщают в мэрии, следы зверя заметили местные жители.

«В районе лыжной базы замечены следы медведя! Ситуация под контролем: наш охотовед уже в курсе, он принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить нас от диких животных. Также оповещено руководство и тренерский состав спортивной школы, чтобы принять дополнительные меры безопасности», — говорится на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Местных жителей призывают быть острожными. Выходить вечером на улицы не рекомендуется.

Ранее URA.RU рассказывало, что медведица напала на охотников между селом Тюй и деревней Агарзя. В деревне Шабуры медведь зашел в населенный пункт и устроил погром во дворе частного дома. 

