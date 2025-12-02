Челябинская алкосеть «К&Б» в Вологодской области станет «КБ-продуктами»

Под давлением властей Вологодчины алкоголь сеть «К&Б» заменит на продукты питания Фото: Илья Московец © URA.RU

Сеть челябинских алкомаркетов в Вологодской области перепрофилирует ассортимент, став «КБ-продуктами». Как заявил губернатор Вологодчины Георгий Филимонов, на изменение деятельности региональные власти выделяют субсидии.

«За прошлую неделю убрали шесть конструкций „Красное&белое“. Торговая сеть запускает перепрофилирование торговых точек в „КБ-продукты“», — заявил Филимонов в своем telegram-канале.

Об ожидаемой смене вывесок URA.RU сообщало осенью. О планируемом процессе переименования информагентству тогда сообщил источник в торговой сети. Перепрофилирование магазинов, подчеркнул губернатор, нацелено на ограничение алкоторговли в области.

Филимонов привел свежие данные: из 610 алкомаркетов, работавших в области, 444 уже закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат. Например, в Череповце из 265 точек 246 теперь не торгуют спиртным.

Власти также ведут работу с так называемыми «наливайками» и точками продажи вейпов. За неделю перепрофилировались или закрылись несколько подобных заведений в разных городах области, а общее число магазинов вейпов сократилось на шесть точек.

Губернатор отметил, что к 15 декабря в регионе не останется ни одного магазина «Бристоль», сеть «Северный градус» также активно меняет формат. Поддержку бизнесу оказывают через программу «5-3-3», предоставляя субсидии до пяти миллионов рублей на создание или модернизацию точек общепита.