Вопросы на прямую линию губернатора Текслера принимают до конца эфира

Прямая линия с губернатором Алексеем Текслером начнется в 12:00 Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером начнется в 12:00, но свои вопросы можно отправлять до конца эфира. Глава региона может ответить на ваш вопрос в прямом эфире.

«Последние приготовления к прямой линии. Начинаем в 12:00. Вопросы можно направлять до конца эфира», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Задать их можно на сайте спроситекслера.рф по телефону горячей линии 8-800-500-74-50, а также в чат-боте в мессенджере MAX. Трансляция прямой линии будет идти на сайте URA.RU, а также на следующих площадках:

- в эфире телеканалов «ОТВ», «Россия 24», «Урал 24», «31 канал» и «Урал1»;

- на радиостанциях «Радио России. Южный Урал», «Бизнес FM Челябинск» и «Комсомольская правда. Челябинск»;

- в сообществах медиахолдингов «Гранада Пресс» и «Первый областной» в социальных сетях;

- на странице телеканала «Урал 24» на платформе «Смотрим»;