На Тюмень надвигаются 20-градусные морозы

В Тюмени 9 декабря похолодает до -19 градусов. По данным синоптиков Gismeteo, морозы продержатся три дня, после потеплеет до -7.

«8 декабря ожидается снег, выпадет 4,3 мм осадков. Порывы ветра до 10 м/с, ночью температура опустится до -17 градусов. Днем 9 декабря похолодает до -17, ночью — до -19. Днем 10 декабря температура составит -8 градусов», — указано на сайте метеосервиса.