Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

На Тюмень надвигаются 20-градусные морозы

В Тюмени 8 декабря похолодает до -19 градусов
02 декабря 2025 в 11:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Порывы ветра достигнут 13 м/с

Порывы ветра достигнут 13 м/с

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 9 декабря похолодает до -19 градусов. По данным синоптиков Gismeteo, морозы продержатся три дня, после потеплеет до -7.

«8 декабря ожидается снег, выпадет 4,3 мм осадков. Порывы ветра до 10 м/с, ночью температура опустится до -17 градусов. Днем 9 декабря похолодает до -17, ночью — до -19. Днем 10 декабря температура составит -8 градусов», — указано на сайте метеосервиса.

В прогнозе уточняется, что на протяжении месяца больше не будет таких морозов. В среднем температура будет достигать -13...-11 градусов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал