На Тюмень надвигаются 20-градусные морозы
В Тюмени 8 декабря похолодает до -19 градусов
02 декабря 2025 в 11:07
Порывы ветра достигнут 13 м/с
В Тюмени 9 декабря похолодает до -19 градусов. По данным синоптиков Gismeteo, морозы продержатся три дня, после потеплеет до -7.
«8 декабря ожидается снег, выпадет 4,3 мм осадков. Порывы ветра до 10 м/с, ночью температура опустится до -17 градусов. Днем 9 декабря похолодает до -17, ночью — до -19. Днем 10 декабря температура составит -8 градусов», — указано на сайте метеосервиса.
В прогнозе уточняется, что на протяжении месяца больше не будет таких морозов. В среднем температура будет достигать -13...-11 градусов.
