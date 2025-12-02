Европейский ЦБ вынес решение о выплатах Украине 140 млрд под залог российских активов
Европейский Центробанк отказался предоставлять Украине кредит за счет российских активов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Европейский центральный банк (ЕЦБ), базирующийся во Франкфурте-на-Майне, отказался поддержать схему выплаты Украине 140 млрд евро под залог российских замороженных активов. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро, что нанесло удар по плану ЕС по привлечению „репарационного кредита“, обеспеченного замороженными российскими активами», — передают журналисты. По данным издания, ЕЦБ изучил инициативу Еврокомиссии и пришел к выводу, что она противоречит его полномочиям.
Четыре источника рассказали Financial Times, что европейские чиновники просили ЕЦБ выступить кредитором для Euroclear Bank. Такая поддержка, по их замыслу, должна была снизить риск кризиса ликвидности у депозитария в случае использования российских активов в качестве обеспечения по долгосрочным займам в пользу Украины. Однако в ЕЦБ отвергли этот вариант как несовместимый с правилами, которые запрещают регулятору напрямую финансировать дефицит бюджетов стран еврозоны.
Ранее Еврокомиссия продвигала идею так называемого репарационного кредита для Украины на 140 млрд евро за счет российских активов. План вызвал разногласия в ЕС: Бельгия, Италия и Франция выражали опасения из ‑за юридических рисков и возможной финансовой ответственности в случае судебных исков Москвы. В итоге разногласия в целом ставили под угрозу финансовую поддержку Украины. На днях сообщалось, что ЕС может предоставить Украине «репарационный кредит» в размере до 210 миллиардов евро за счет активов.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.