В ЯНАО двое мужчин избили и ограбили своего друга
По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Фото: Илья Московец © URA.RU
Двое мужчин из села Гыда (ЯНАО) избили своего знакомого и заставили его отдать банковскую карточку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета по региону.
«По данным следствия, в октябре 2025 года в селе Гыда Тазовского района двое обвиняемых, используя малозначительный повод для конфликта, нанесли множественные удары руками по разным частям тела своему знакомому. Они потребовали передать им банковскую карту с пин-кодом», — отмечено в сообщении.
Опасаясь за свою жизнь, пострадавший передал карту, после чего неизвестные списали у него деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
Оба фигуранта полностью признали вину на допросах и возместили причиненный потерпевшему ущерб в полном объеме. Следователи провели необходимые экспертизы, допросили потерпевшего и свидетелей, изъяли и приобщили к делу документы по банковским операциям. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.
