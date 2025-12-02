Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО двое мужчин избили и ограбили своего друга

На семь лет могут лишить свободы двух ямальцев за грабеж
02 декабря 2025 в 11:01
По факту грабежа возбуждено уголовное дело

Фото: Илья Московец © URA.RU

Двое мужчин из села Гыда (ЯНАО) избили своего знакомого и заставили его отдать банковскую карточку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета по региону.

«По данным следствия, в октябре 2025 года в селе Гыда Тазовского района двое обвиняемых, используя малозначительный повод для конфликта, нанесли множественные удары руками по разным частям тела своему знакомому. Они потребовали передать им банковскую карту с пин-кодом», — отмечено в сообщении.

Опасаясь за свою жизнь, пострадавший передал карту, после чего неизвестные списали у него деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. 

Оба фигуранта полностью признали вину на допросах и возместили причиненный потерпевшему ущерб в полном объеме. Следователи провели необходимые экспертизы, допросили потерпевшего и свидетелей, изъяли и приобщили к делу документы по банковским операциям. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет. 

