Красавинский мост встал: два ДТП парализовали движение к сторону Кировского района Перми

Общественный транспорт также приходит за задержками из-за затора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Красавинском мосту утром 2 декабря образовался затор. По словам очевидцев, автомобильная пробка растянулась по Западному обходу в направлении Закамска.

«Возможны задержки в работе общественного транспорта, в частности автобусов № 12, № 64 и № 80, следующих через Красавинский мост. Причина — пробки», — уточняет telegram-канал «Пермский транспорт».