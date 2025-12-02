Логотип РИА URA.RU
Красавинский мост встал: два ДТП парализовали движение к сторону Кировского района Перми

Красавинский мост в Перми стоит в огромной пробке
02 декабря 2025 в 10:54
Общественный транспорт также приходит за задержками из-за затора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Красавинском мосту утром 2 декабря образовался затор. По словам очевидцев, автомобильная пробка растянулась по Западному обходу в направлении Закамска.

«Возможны задержки в работе общественного транспорта, в частности автобусов № 12, № 64 и № 80, следующих через Красавинский мост. Причина — пробки», — уточняет telegram-канал «Пермский транспорт». 

Подписчики telegram-каналов также добавляют, что на данном участке дороги произошло два ДТП. Аварии случились на расстоянии около 100 метров друг от друга.

