В Нижневартовске анонсировали открытие ледовых катков

В Нижневартовске (ХМАО) готовятся к открытию несколько катков и пунктов проката инвентаря. Об этом сообщили в городской дирекции спортивных сооружений.

«С третьего декабря откроются ледовые катки и пункты проката на улицах Героев Самотлора, 22, Дружбы Народов, 7/1 и Проспекте Победы, 19/1», — уточнили в дирекции. Каток на 60 лет Октября, 12Б уже открыт.

По этим же адресам будет работать и пункты проката коньков и снаряжения. На катках обещают музыкальное сопровождение и вечерню подсветку, а также развлекательную программу — весёлые старты и подвижные игры. Однако в расписании возможны изменения из-за неблагоприятных погодных условий, предупреждения будут размещать в соцсетях и на сайте дирекции.