Свердловчанка обманула десяток туристов, но временно избежала колонии

Суд отсрочил Светлане Ставровой отбывание реального срока до достижения ее ребенком 14-летнего возраста Фото: прокуратура Свердловской области

В Нижней Туре (Свердловская область) индивидуального предпринимателя Светлану Ставрову приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество при продаже туристических путевок на сумму более 3,2 млн рублей. От ее действий пострадало 39 человек, сообщает областная прокуратура. Но отбывать наказание женщина пока не будет.

«Установлено, что Ставрова, являясь индивидуальным предпринимателем, с марта 2021 года по сентябрь 2023 года осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг. Создавая видимость оказания услуг в сфере туризма, она похитила денежные средства клиентов, изначально не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и приобретению путевок», — рассказали в ведомстве.

От действий предпринимателя пострадали 39 человек. Общий ущерб превысил 3,2 млн рублей. Женщина полностью признала вину и согласилась с предъявленным обвинением.

