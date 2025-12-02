Владимира Зеленского вынудили уйти в отставку, заявили в Раде Фото: Официальный сайт президента Украины

На Украине заявили, что президенту Владимиру Зеленскому якобы приказали уйти в отставку уже на этой неделе на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, не уточнив при этом, откуда у него такая информация.

«На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе», — написал парламентарий в своем telegram-канале. При этом он обратил внимание, что Зеленский ранее уже получал приказ со стороны о сложении полномочий еще в мае 2025 года и успешно его проигнорировал. Дмитрук уверен, что и на этот раз Зеленский будет до последнего затягивать свою отставку.

Сам депутат был избран в Раду по мажоритарному округу в Одессе и ранее входил во фракцию «Слуга народа», после чего перешел в оппозицию к действующей власти. В своих публичных заявлениях он регулярно критикует политику Зеленского и его окружения.

На Украине в начале ноября вспыхнул глобальный коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением Зеленского в сфере энергетики. Он не только обрушил внутренний рейтинг главы государства, но и сделал его мишенью для давления со стороны Запада.