В Сургуте произошел пожар в школе. Видео

02 декабря 2025 в 11:06
Учеников сургутской школы эвакуировали из-за пожара (архивное фото)

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) эвакуировали детей из школы № 27. Причиной стал пожар в одном из кабинетов, сообщили URA.RU пресс-службе МЧС по Югре. 

«В Сургуте в СОШ № 27 произошло загорание в одном из кабинетов. Дети были оперативно эвакуированы в соседнее помещение. Пострадавших нет». — уточнили в ведомстве.

На момент прибытия первых подразделений наблюдалось горение светильника. Пожар локализован, повреждены стул, парта и участок линолеума. Причины возгорания устанавливаются.

Видео: https://t.me/surgut_chp

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре на улице 30 лет Победы. Инцидент произошел около 15:00, когда в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании.

