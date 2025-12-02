Курганцы атаковали застройщика, у которого произошел пожар в жилом комплексе

Застройщик рассказал о последствиях пожара в ЖК «Маяк» в Кургане на радио Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане покупатели квартир в строящемся жилом комплексе «Маяк», где горела кровля, активно обращаются к застройщику, с просьбами показать места пожара и убедиться в целостности своих будущих квартир. Об этом в эфире курганского радио рассказал представитель компании-застройщика ЖК Дмитрий Галеев.

«Очень много было звонков после пожара. Клиенты в ультимативной форме требовали организовать экскурсию на строящейся объект, чтобы мы показали есть ли последствия от пожара для их квартир. Мы не проводим экскурсии по стройке. Если хотите посмотреть на жилой комплекс, в котором вы будете жить — приезжайте в Тюмень, там точно такое же жилье введено в эксплуатацию», — рассказал Галеев в эфире радио «За облаками».