Мошенники создают фейковые сайты «Сургутнефтегаза» для обмана бизнесменов

Мошенники работают с доменов, содержащих слова «Surgut» или «neft», Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники используют фальшивые сайты, визуально повторяющие официальные ресурсы ПАО «Сургутнефтегаз», чтобы заключать фиктивные сделки с предпринимателями. Преступная схема строится на поддельных договорах поставки нефтепродуктов и последующем переводе аванса на счета фирм-однодневок. Об этом предупреждает пресс-служба компании.

«Мошеннические схемы предполагают заключение фиктивного договора поставки нефтепродуктов с направлением гарантийного письма от имени ПАО „Сургутнефтегаз“ и подписанием трехстороннего соглашения о передаче прав и обязанностей продавца третьему лицу, имеющему признаки фирмы-однодневки. Такое соглашение предусматривает перечисление денежных средств на счет третьего лица, а не ПАО „Сургутнефтегаз“. После получения аванса злоумышленники прекращают переписку», — сообщили в компании. После этого там подчеркнули, что все документы оформлены с нарушениями.

Фальшивые предложения рассылаются с почтовых ящиков и доменов, содержащих слова «Surgut» или «neft», но не имеющих отношения к компании. При этом используются поддельные бланки и печати.

Продолжение после рекламы

ПАО «Сургутнефтегаз» напоминает, что реализация продукции идет только через биржевые торги, а договоры по электронной почте не заключаются. Компания советует проверять информацию по официальным контактам и при обнаружении мошеннических действий обращаться в полицию.