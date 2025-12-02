Прокуратура ЯНАО наказала Управление образования Лабытнанги
Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура города Лабытнанги (ЯНАО) выявила нарушения трудового законодательства при сокращении сотрудников двух муниципальных школ в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«Прокуратурой Лабытнанги выявлены нарушения законодательства о трудовой занятости населения в деятельности муниципальных образовательных учреждений. Установлено, что в 2025 году под сокращение попали сотрудники МАОУ „СОШ № 3 с УИОП“ и МАОУ „СОШ № 5“», — отмечено в сообщении.
При проведении сокращений работодатели нарушили порядок информирования органов службы занятости и оформления документов для работников. В связи с выявленными нарушениями городской прокурор направил представление в муниципальное учреждение Управление образования администрации Лабытнанги.
По итогам его рассмотрения приняты меры, направленные на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшем. Два должностных лица, признанных виновными, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее прокуратура Лабытнанги уже вмешивалась в сферу соблюдения трудовых и социальных обязанностей: надзорное ведомство добилось отмены условного срока и направления местной жительницы в колонию-поселение за систематическое нарушение условий испытательного срока по делу о неуплате алиментов. Тогда суд назначил ей реальное лишение свободы на шесть месяцев.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!