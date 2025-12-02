Прокуратура ЯНАО наказала Управление образования Лабытнанги

Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура города Лабытнанги (ЯНАО) выявила нарушения трудового законодательства при сокращении сотрудников двух муниципальных школ в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратурой Лабытнанги выявлены нарушения законодательства о трудовой занятости населения в деятельности муниципальных образовательных учреждений. Установлено, что в 2025 году под сокращение попали сотрудники МАОУ „СОШ № 3 с УИОП“ и МАОУ „СОШ № 5“», — отмечено в сообщении.

При проведении сокращений работодатели нарушили порядок информирования органов службы занятости и оформления документов для работников. В связи с выявленными нарушениями городской прокурор направил представление в муниципальное учреждение Управление образования администрации Лабытнанги.

По итогам его рассмотрения приняты меры, направленные на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшем. Два должностных лица, признанных виновными, привлечены к дисциплинарной ответственности.