Происшествия

Прокуратура ЯНАО наказала Управление образования Лабытнанги

Прокуратура ЯНАО внесла представление Управлению образования Лабытнанги
02 декабря 2025 в 11:26
Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура города Лабытнанги (ЯНАО) выявила нарушения трудового законодательства при сокращении сотрудников двух муниципальных школ в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратурой Лабытнанги выявлены нарушения законодательства о трудовой занятости населения в деятельности муниципальных образовательных учреждений. Установлено, что в 2025 году под сокращение попали сотрудники МАОУ „СОШ № 3 с УИОП“ и МАОУ „СОШ № 5“», — отмечено в сообщении.

При проведении сокращений работодатели нарушили порядок информирования органов службы занятости и оформления документов для работников. В связи с выявленными нарушениями городской прокурор направил представление в муниципальное учреждение Управление образования администрации Лабытнанги.

По итогам его рассмотрения приняты меры, направленные на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшем. Два должностных лица, признанных виновными, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура Лабытнанги уже вмешивалась в сферу соблюдения трудовых и социальных обязанностей: надзорное ведомство добилось отмены условного срока и направления местной жительницы в колонию-поселение за систематическое нарушение условий испытательного срока по делу о неуплате алиментов. Тогда суд назначил ей реальное лишение свободы на шесть месяцев.

