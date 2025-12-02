Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Тюменские медики спасли итальянца, пережившего остановку сердца

В Тюмени врачи ОКБ №1 спасли итальянца, у которого произошла остановка сердца
02 декабря 2025 в 11:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За жизнь пациента боролись 84 дня

За жизнь пациента боролись 84 дня

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени врачи ОКБ №1 спасли итальянца, у которого летом произошла остановка сердца во время визита к родственникам супруги. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. За жизнь пациента медики боролись 84 дня, когда состояние стабилизировалось, его транспортировали в Турцию.

«Внезапно стало плохо гражданину Италии Джанфранко Сурачи, приехавшему вместе с супругой погостить у ее семьи. Остановка сердца, кома. Скорая сработала точно и быстро — и это стало отправной точкой большой борьбы за жизнь. Врачи ОКБ № 1 боролись за пациента 84 дня», — рассказал глава региона.

Перелет из Тюмени в Турцию прошел успешно, а сопровождение специалистами Центра медицины катастроф стало уникальным случаем для региона. Супруга Джанфранко выразила благодарность тюменским медикам.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени врачи спасли 13-летнего подростка от опасной патологии: у него в легких были диагностированы аневризмы. Операцию провели в ОКБ №2.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал