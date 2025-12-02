Тюменские медики спасли итальянца, пережившего остановку сердца

За жизнь пациента боролись 84 дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени врачи ОКБ №1 спасли итальянца, у которого летом произошла остановка сердца во время визита к родственникам супруги. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. За жизнь пациента медики боролись 84 дня, когда состояние стабилизировалось, его транспортировали в Турцию.

«Внезапно стало плохо гражданину Италии Джанфранко Сурачи, приехавшему вместе с супругой погостить у ее семьи. Остановка сердца, кома. Скорая сработала точно и быстро — и это стало отправной точкой большой борьбы за жизнь. Врачи ОКБ № 1 боролись за пациента 84 дня», — рассказал глава региона.

Перелет из Тюмени в Турцию прошел успешно, а сопровождение специалистами Центра медицины катастроф стало уникальным случаем для региона. Супруга Джанфранко выразила благодарность тюменским медикам.

