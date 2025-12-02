На место закрытого супермаркета в Кургане ищут нового арендатора

Помещение под бывший супермаркет сдают в аренду в Кургане Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В Кургане на место закрывающегося магазина федеральной сети супермаркетов Marafett ищут нового арендатора. Объявление о сдаче нежилого помещения площадью 156 квадратных метров, в котором был расположен магазин, разместили на сайте объявлений, сообщил корреспондент URA.RU.

В объявлении уточняется, что площадь торгового зала составляет 111 квадратных метров, а остальное пространство занимают подсобные помещения. «Торговый зал 111 м, 3,5 года был магазин Пальмира. Потом 7 лет магазин Марафет. Аренда 120 тысяч рублей в месяц и коммунальные», — говорится в сообщении на сайте объявлений. Там же указано, что арендодатель готов предоставить арендные каникулы новому съемщику.

Согласно описанию, помещение находится в цокольном этаже и имеет отдельный вход с улицы. Отделка — чистовая, что позволяет новому арендатору быстро запустить торговую точку или иной проект. Собственник предлагает прямую аренду без посредников. Текущая ставка — 120 тысяч рублей в месяц, что составляет 769 рублей за квадратный метр. Из истории объявления следует, что в октябре 2016 года помещение также сдавалось за 120 тысяч рублей, в марте 2017 года ставка снижалась до 100 тысяч, а затем вернулась к прежнему уровню.

Продолжение после рекламы