В Пермском крае силовики задержали предпринимателя, который склонял несовершеннолетних девушек к употреблению алкоголя и надругался над одной из них. Мужчина 1972 года рождения был задержан в момент, когда употреблял наркотики в доме у своей 22-летней знакомой, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

«Летом этого года прикамец отдыхал в придорожном кафе в Большесосновском муниципальном округе. Там он познакомился с двумя местными жительницами. Мужчина оказал психологическое давление и убедил их употребить мефедрон. При этом ему было достоверно известно о том, что девушки не достигли совершеннолетия. Затем злоумышленник воспользовался состоянием наркотического опьянения одной из потерпевших и надругался над ней», — сообщает пресс-служба краевой полиции

Задержание фигуранта проводили сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска краевого Главка во взаимодействии с сотрудниками СК России, при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о предпринимателе из Большой Сосновы Сергее Шилове. Сейчас он водворен в СИЗО. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям 230, 131, 132, 228.1 УК РФ. Их расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю.

