Дал наркотики и надругался: за преступления над несовершеннолетними задержан пермский бизнесмен. Видео

Пермский бизнесмен задержан за преступления над несовершеннолетними
02 декабря 2025 в 11:14
Фигурант уголовного дела задержан

Фигурант уголовного дела задержан

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае силовики задержали предпринимателя, который склонял несовершеннолетних девушек к употреблению алкоголя и надругался над одной из них. Мужчина 1972 года рождения был задержан в момент, когда употреблял наркотики в доме у своей 22-летней знакомой, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

«Летом этого года прикамец отдыхал в придорожном кафе в Большесосновском муниципальном округе. Там он познакомился с двумя местными жительницами. Мужчина оказал психологическое давление и убедил их употребить мефедрон. При этом ему было достоверно известно о том, что девушки не достигли совершеннолетия. Затем злоумышленник воспользовался состоянием наркотического опьянения одной из потерпевших и надругался над ней», — сообщает пресс-служба краевой полиции

Задержание фигуранта проводили сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска краевого Главка во взаимодействии с сотрудниками СК России, при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о предпринимателе из Большой Сосновы Сергее Шилове. Сейчас он водворен в СИЗО. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям 230, 131, 132, 228.1 УК РФ. Их расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю.

Следователи и криминалисты краевого управления Следкома провели обыски в квартирах, частных домах и придорожном кафе. «Изъятые вещества направлены на экспертизу. Помимо этого, изучается содержимое телефонов, ноутбуков и других носителей информации», — говорится в сообщении СУ СК по Прикамью. Правоохранители полагают, что обвиняемый может быть причастен к аналогичным преступлениям и просят пострадавших от его действий обращаться по телефону «02» (с сотового «102»).

