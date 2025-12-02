Путин провел рабочую встречу с Хинштейном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал президента Владимира Путина о непростой ситуации в регионе, выразив надежду на ее улучшение. Он отметил беспрецедентный объем поддержки, получаемый областью благодаря вмешательству главы государства.

«Непростая ситуация в регионе, но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему. Беспрецедентный объем поддержки, который сегодня получает Курская область, — это результат Вашего вмешательства, Вашей помощи. Целый ряд проблем удалось решить уже в текущем году, в том числе как раз в рамках работы нашего координационного совета по проблемам жителей приграничья», — сказал Хинштейн в ходе встречи с Путиным. Расшифровка беседы приведена на сайте Кремля.

Хинштейн сообщил, что продолжается выдача сертификатов на новое жилье взамен разрушенного, с выплатами по 65 тысяч рублей. Предусмотрено повторное право на сертификаты для жителей приграничья, возможность строительства домов хозяйственным способом и организация службы социальных риелторов.

