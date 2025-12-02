Логотип РИА URA.RU
В Челябинской области упали цены на электромобили с пробегом

02 декабря 2025 в 11:11
Электромобили с пробегом потеряли в стоимости почти 12% за год

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Средняя цена электромобилей с пробегом в Челябинской области в 2025 году ниже прошлогодней на 11,6%. Как URA.RU заявили в пресс-службе платформы «Авито Авто», стоимость опустилась до 3,89 млн рублей.

«По сравнению с 2024 годом средняя стоимость электромобилей с пробегом снизилась на 11,6%. Самой популярной моделью осталась Zeekr 001», — заявили URA.RU в «Авито Авто».

Эта же модель и больше других потеряла в цене. Ее стоимость упала на 19%. Снижение цен также зафиксировано для Zeekr X, Nissan Leaf и Avatr 11. Структура предложения на платформе показала, что более трети объявлений касаются автомобилей Zeekr. Каждая четвертая продаваемая машина — это модель Zeekr 001, также в лидерах по количеству предложений Nissan Leaf и Zeekr X.

Специалисты отметили, что наиболее востребованными на вторичном рынке также стали автомобили марок Nissan, Volkswagen, BYD и Avatr. При этом за год в два раза выросло внимание к модели Avatr 11, а спрос на автомобили BYD увеличился на 74%.

Снижение средней цены эксперты связали как с удешевлением конкретных моделей, так и с изменением рыночной структуры. Появление большего числа доступных версий популярных электромобилей повлияло на общий ценовой показатель.

