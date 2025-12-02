Прокуратура в ХМАО заставила вернуть 300 педагогам долги по зарплате

Благодаря прокуратуре учителя в ХМАО получили доплату за переработку Фото: Илья Московец © URA.RU

В Советском районе ( ХМАО) почти 300 работникам образовательных учреждений выплатили свыше 5 миллионов рублей задолженности за внеурочную работу после проверки межрайонной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что 282 работникам образовательных учреждений Советского района не производились доплаты за внеурочную деятельность. В этой связи прокуратура внесла руководителям десяти образовательных учреждений представления. После вмешательства надзорного ведомства педагогам произведен перерасчет и выплаты на общую сумму свыше 5 млн рублей», — сообщили в Югорской межрайонной прокуратуре.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу и иную дополнительную занятость, включая внеурочную деятельность педагогов, в повышенном размере либо предоставлять соответствующий отдых. Отсутствие таких выплат считается нарушением трудовых прав и влечет меры прокурорского реагирования.

