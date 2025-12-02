Логотип РИА URA.RU
Суд взыскал с мэра из ХМАО премию, посчитав ее незаконной

Мэр Нижневартовского района вернет в бюджет премию в размере 5 миллионов
02 декабря 2025 в 11:32
Суд взыскал с мэра Нижневартовского района ХМАО Бориса Саломатина пять миллионов рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд взыскал с мэра Нижневартовского района ХМАО Бориса Саломатина пять миллионов рублей. Прокуратура потребовала возвращения премии в бюджет, посчитав выплаты незаконными.

«В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о признании недействительными распоряжений о выплате главе района указанных денежных средств, взыскании с него полученных выплат в сумме более пяти миллионов рублей. Суд исковые требования прокурора удовлетворил», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Проверка показала, что с 2021 по 2022 год на основании распоряжений мэрии Саломатину выплатили также деньги за работу в выходные и праздники, что не было согласовано с думой. «Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, считается проявлением личной заинтересованности», — отметили в прокуратуре.

Продолжение после рекламы

Решение суда не вступило в законную силу. Саломатин пытался обжаловать результаты проверки в кассации, но проиграл.

