Суд взыскал с мэра из ХМАО премию, посчитав ее незаконной

Суд взыскал с мэра Нижневартовского района ХМАО Бориса Саломатина пять миллионов рублей
Суд взыскал с мэра Нижневартовского района ХМАО Бориса Саломатина пять миллионов рублей. Прокуратура потребовала возвращения премии в бюджет, посчитав выплаты незаконными.
«В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о признании недействительными распоряжений о выплате главе района указанных денежных средств, взыскании с него полученных выплат в сумме более пяти миллионов рублей. Суд исковые требования прокурора удовлетворил», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Проверка показала, что с 2021 по 2022 год на основании распоряжений мэрии Саломатину выплатили также деньги за работу в выходные и праздники, что не было согласовано с думой. «Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, считается проявлением личной заинтересованности», — отметили в прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу. Саломатин пытался обжаловать результаты проверки в кассации, но проиграл.
