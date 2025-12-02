В Тюмени бывший главбух строительной компании присвоила 1,5 миллиона рублей
Дело рассмотрит Калининский районный суд
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени бывший главный бухгалтер строительной компании присвоила 1,5 миллиона рублей и потратила деньги на личные нужды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Обвиняемая, являясь главным бухгалтером строительной организации, под видом перечисления заработной платы, аванса и премии, формировала подложные платежные поручения для перечисления денежных средств со счета компании на свой личный счет. Сумма похищенных денег составила около 1,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.
