В Тюмени бывший главбух строительной компании присвоила 1,5 миллиона рублей

Дело рассмотрит Калининский районный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени бывший главный бухгалтер строительной компании присвоила 1,5 миллиона рублей и потратила деньги на личные нужды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемая, являясь главным бухгалтером строительной организации, под видом перечисления заработной платы, аванса и премии, формировала подложные платежные поручения для перечисления денежных средств со счета компании на свой личный счет. Сумма похищенных денег составила около 1,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.