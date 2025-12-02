Логотип РИА URA.RU
В Тюмени бывший главбух строительной компании присвоила 1,5 миллиона рублей

02 декабря 2025 в 11:48
Дело рассмотрит Калининский районный суд

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени бывший главный бухгалтер строительной компании присвоила 1,5 миллиона рублей и потратила деньги на личные нужды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемая, являясь главным бухгалтером строительной организации, под видом перечисления заработной платы, аванса и премии, формировала подложные платежные поручения для перечисления денежных средств со счета компании на свой личный счет. Сумма похищенных денег составила около 1,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что сотрудница Тюменского высшего военно-инженерного командного училища вместе с водителем начальника учреждения похитили со склада вещевое довольствие, которое затем продали. Тем самым они причинили Минобороны РФ ущерб почти на 637 000 рублей.

