Путин оценил интеллектуальный уровень жителей одного приграничного региона РФ

По словам Путина, жители Курской области соскучились по большому искусству

Президент России Владимир Путин высоко оценил интеллектуальный уровень жителей Курской области, отметив их интерес к большому искусству. Он подчеркнул, что это говорит о культурном развитии населения приграничного региона. Об этом Путин заявил на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

«Люди соскучились по большому искусству и, конечно, для них это очень важно. И это, кстати, говорит об интеллектуальном уровне тех, кто проживает в этом районе России — в Курской области», — сказал президент на встрече с губернатором Курской области. Слова российского лидера приведены на сайте Кремля.

Хинштейн согласился с главой государства, отметив, что Курская область является родиной многих выдающихся деятелей культуры. По словам губернатора региона, в сентябре был восстановлен поезд «Курский соловей», который не ходил 10 лет.

Кроме того, Хинштейн отметил, что культурная жизнь постепенно возвращается в регион. Он сообщил, что все билеты на спектакли федеральных театров были раскуплены мгновенно. Театру Олега Табакова даже пришлось дать дополнительный спектакль. Люди, по словам губернатора Курской области, стояли в очередях с вечера, как в советское время.

«Все билеты на спектакли, к нам в этом году приехало три федеральных театра, были раскуплены. Театр Олега Табакова дал дополнительный спектакль, третий по счету, и люди стояли за билетами всю ночь. Мы объявили, что в 11 утра открывается касса, что можно покупать только очно, не более двух билетов в руки, и уже с вечера люди начали занимать очередь и, как когда-то в советское время, писать на руках номерки», — отметил Хинштейн.