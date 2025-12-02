Челябинцы помогали иностранцам незаконно оставаться в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали двух местных жителей, организовавших канал незаконной миграции. Действуя по всей стране, парочка организовала незаконное пребывание в РФ более 100 иностранцев, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Было установлено, что двое жителей региона, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание в РФ более 100 иностранных граждан. Они изготавливали для иностранцев поддельные и фиктивные документы об образовании, свидетельства о рождении, о заключении брака. Это позволило последним получать гражданство в упрощенном порядке в связи с участием в государственной программе добровольного переселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В отношении челябинцев возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до 5 млн рублей. Следственные действия продолжаются. Не исключено, что в деле появится коррупционная составляющая.