Дорожные службы вывезли с улиц Нового Уренгоя десятки тысяч кубометров снега
Статистика приведена за минувшую неделю
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Более 87 тысяч кубометров снега убрали с дорог Нового Уренгоя за неделю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации газовой столицы.
«„Уренгойская городская сервисная компания“ устраняет последствия недавней метели. Только за последнюю неделю на снежный полигон вывезено 87 тысяч кубометров снега.», — отмечено в сообщении.
В первую очередь от осадков избавляются на центральных магистралях города, а также во дворах домов. Объявления о предстоящей уборке снега вывешиваются на входных группах подъездов.
Ранее сообщалось, что в последнюю неделю осени Ямал накроют метели и осадки. При этом температура воздуха местами опускалась до -40 градусов по Цельсию.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!