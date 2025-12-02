Логотип РИА URA.RU
Дорожные службы вывезли с улиц Нового Уренгоя десятки тысяч кубометров снега

Более 87 тысяч кубометров снега убрали с улиц Нового Уренгоя
02 декабря 2025 в 11:40
Статистика приведена за минувшую неделю

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Более 87 тысяч кубометров снега убрали с дорог Нового Уренгоя за неделю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации газовой столицы.

«„Уренгойская городская сервисная компания“ устраняет последствия недавней метели. Только за последнюю неделю на снежный полигон вывезено 87 тысяч кубометров снега.», — отмечено в сообщении. 

В первую очередь от осадков избавляются на центральных магистралях города, а также во дворах домов. Объявления о предстоящей уборке снега вывешиваются на входных группах подъездов. 

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю осени Ямал накроют метели и осадки. При этом температура воздуха местами опускалась до -40 градусов по Цельсию. 

