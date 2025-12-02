Текслер: благодаря программе «Большой ремонт 74» регион вовремя подготовился к зиме

Алексей Текслер отвечает на вопросы жителей региона в прямом эфире Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области © URA.RU

В Челябинской области благодаря работе программы «Большой ремонт 74» муниципалитеты вовремя получили паспорта готовности к зиме. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии.

«ЖКХ — недолюбленная тема. Поэтому мы запустили программу „Большой ремонт 74“, благодаря которой в этом году все муниципалитеты вовремя получили паспорта готовности к зиме. Такой уровень готовности за все время работы я вижу впервые», — уточнил Текслер.

Глава региона отметил, что 41 муниципалитет получил паспорта готовности к зиме до 15 ноября. Еще два муниципальных образования — сейчас. Текслер добавил, что тема жилищно-коммунального хозяйства является одной из главных, по ней поступают больше всего вопросов. Всего к старту прямой линии было задано порядка семи тысяч вопросов, и они продолжают поступать.

