Текслер: благодаря программе «Большой ремонт 74» регион вовремя подготовился к зиме
Алексей Текслер отвечает на вопросы жителей региона в прямом эфире
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области © URA.RU
В Челябинской области благодаря работе программы «Большой ремонт 74» муниципалитеты вовремя получили паспорта готовности к зиме. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии.
«ЖКХ — недолюбленная тема. Поэтому мы запустили программу „Большой ремонт 74“, благодаря которой в этом году все муниципалитеты вовремя получили паспорта готовности к зиме. Такой уровень готовности за все время работы я вижу впервые», — уточнил Текслер.
Глава региона отметил, что 41 муниципалитет получил паспорта готовности к зиме до 15 ноября. Еще два муниципальных образования — сейчас. Текслер добавил, что тема жилищно-коммунального хозяйства является одной из главных, по ней поступают больше всего вопросов. Всего к старту прямой линии было задано порядка семи тысяч вопросов, и они продолжают поступать.
Прямая линия с Текслером стартовала в 12:00, свои вопросы жители Челябинской области могут задавать в ходе мероприятия. В начале мероприятия Текслер поздоровался с присутствующими в зале, среди них лидеры общественного мнения, в том числе участники СВО. Сегодня прямая линия пройдет в новом формате, задать свои вопросы смогут непосредственно из зала. Редакция URA.RU ведет трансляцию прямой линии с главой региона.
