Солдаты РФ освободили Красноармейск, приблизив освобождение ДНР: карта СВО за 2 декабря

Российские солдаты накануне освободили Красноармейск (Покровск), а также Волчанск, где долгое время проходили активные бои. Кроме того, бойцы РФ окружили Степногорск и вошли в Красный Лиман. Ход боевых действий и карта спецоперации на 2 декабря — в материале URA.RU.

Харьковское направление

Российские военные закрепили успех в освобождении Волчанска. Город подвергся значительным разрушениям, подразделения завершают зачистку и выводят из-под обстрелов укрывавшихся мирных жителей, отмечают военкоры. Сам город был освобожден накануне.

Развивая наступление, российские подразделения также оказывают давление на противника в районе населенного пункта Вильча и продвигаются в направлении Лимана. Также продолжается наступление российских сил в районе Липцев и южнее Купянска, в окрестностях Богуславки и Новоплатоновки. ВС РФ в целом укрепляют свои позиции на данном участке фронта.

Краснолиманское (Северское) направление

На данном направлении также продолжаются ожесточенные бои. Подразделения группировки войск «Запад» продвигаются в районе населенных пунктов Коровий Яр, Александровка и Яровая. Солдаты РФ вошли и в Красный Лиман, где бои ведутся в восточной и юго-восточной частях города. Одновременно развивается наступление вдоль железной дороги в сторону Соснового и на юг к реке Северский Донец, отмечают военкоры. В целом российские войска завершили сложнейшую операцию, лишив ВСУ мощнейшего укрепрайона, отмечает «Пятый канал».





В районе Северска ситуация также остается напряженной: идут встречные уличные бои в центре города. Активные боевые действия также отмечаются у Звановки и Свято-Покровского. Продолжается продвижение от Васюковки в сторону Никифоровки, Рай-Александровки, Бондарного и Хромовки. В районе Ямполя идут зачистки и оказывается давление на позиции ВСУ.

Донецкий фронт

Красноармейское направление

На красноармейском (покровском) направлении официально был освобожден непосредственно сам Красноармейск. Город является самым значимым со стратегической точки зрения звеном в оборонительной линии ВСУ в ДНР. Теперь войска расширяют зону контроля западнее города и в районе Гришино. На Добропольском выступе инициатива также остается за российскими подразделениями, продолжаются бои в районах Шахово, Софиевки и Нового Шахово.

Константиновское направление

Отмечается важный успех в освобождении села Клиновое, расположенного в 8 км от Константиновки у железнодорожной линии на Краматорск, передает Минобороны. Этот прорыв создает угрозу окружения для группировки противника в районе Веролюбовки и позволяет войскам РФ углублять клин от Майского. Активные бои ведутся непосредственно в Константиновке, в районе железнодорожного депо, а также западнее Плещеевки, где практически ликвидирован карман сопротивления, отметил военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале.

Запорожское направление

На востоке Запорожской области продолжается штурм Гуляйполя. Одновременно идут бои за освобождение Степногорска и Приморского. В Степногорске российские подразделения продвигаются в северной части поселка, а в Приморском — в центре.