В исправительных учреждениях ХМАО появятся мастерские по изготовлению традиционных народных игрушек. Инициативу поддержало управление ФСИН по Югре.

«После проведения творческого конкурса среди осужденных Национальная игрушка принято решение организовать регулярное обучение с приглашенными мастерами народных промыслов, создать постоянную мастерскую по изготовлению традиционных игрушек и проводить межрегиональные выставки с работами осужденных», — сообщили в ведомстве. После этого там уточнили, что работа будет организована на базе существующих производственных участков.





1/2 Заключенные в ХМАО делают игрушки своими руками Фото: УФСИН РОССИИ по ХМАО-Югре





Во ФСИН считают, что участие в изготовлении народной игрушки помогает осужденным лучше понимать культурные традиции, развивать усидчивость и навыки кропотливого труда. По мнению специалистов, такие программы повышают шансы на успешную ресоциализацию.

