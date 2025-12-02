Заключенные в ХМАО будут делать игрушки. Фото
Осужденных в ХМАО привлекают к творчеству
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В исправительных учреждениях ХМАО появятся мастерские по изготовлению традиционных народных игрушек. Инициативу поддержало управление ФСИН по Югре.
«После проведения творческого конкурса среди осужденных Национальная игрушка принято решение организовать регулярное обучение с приглашенными мастерами народных промыслов, создать постоянную мастерскую по изготовлению традиционных игрушек и проводить межрегиональные выставки с работами осужденных», — сообщили в ведомстве. После этого там уточнили, что работа будет организована на базе существующих производственных участков.
Заключенные в ХМАО делают игрушки своими руками
Во ФСИН считают, что участие в изготовлении народной игрушки помогает осужденным лучше понимать культурные традиции, развивать усидчивость и навыки кропотливого труда. По мнению специалистов, такие программы повышают шансы на успешную ресоциализацию.
Ранее URA.RU сообщало, что в УФСИН ХМАО привлекают новых сотрудников льготами и длинными отпусками. Так ведомство пытается справиться с острой нехваткой кадров в учреждениях исполнения наказаний по Югре.
