Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Заключенные в ХМАО будут делать игрушки. Фото

02 декабря 2025 в 11:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Осужденных в ХМАО привлекают к творчеству

Осужденных в ХМАО привлекают к творчеству

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В исправительных учреждениях ХМАО появятся мастерские по изготовлению традиционных народных игрушек. Инициативу поддержало управление ФСИН по Югре.

«После проведения творческого конкурса среди осужденных Национальная игрушка принято решение организовать регулярное обучение с приглашенными мастерами народных промыслов, создать постоянную мастерскую по изготовлению традиционных игрушек и проводить межрегиональные выставки с работами осужденных», — сообщили в ведомстве. После этого там уточнили, что работа будет организована на базе существующих производственных участков.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Заключенные в ХМАО делают игрушки своими руками

Фото: УФСИН РОССИИ по ХМАО-Югре


Во ФСИН считают, что участие в изготовлении народной игрушки помогает осужденным лучше понимать культурные традиции, развивать усидчивость и навыки кропотливого труда. По мнению специалистов, такие программы повышают шансы на успешную ресоциализацию.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в УФСИН ХМАО привлекают новых сотрудников льготами и длинными отпусками. Так ведомство пытается справиться с острой нехваткой кадров в учреждениях исполнения наказаний по Югре.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал