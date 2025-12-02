В Тюмени почти за 100 млн рублей продают особняк с сауной и фруктовым садом

Собственник коттеджа согласен на обмен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Под Тюменью почти за 100 миллионов рублей продают двухэтажный особняк с гостевым домом, сауной и фруктовым садом. Информация представлена на одном из сайтов бесплатных объявлений. В здании можно жить, а можно отдать его под коммерцию.

«Здaниe 410 квадратных метров, участок — 15 соток, в деревне Дударева. Назначeниe участка: ИЖC и coцкультбыт (под кoммерчecкую нeдвижимость). Гостевой дом — 180 квадратов. На участке имеются насаждения, более 60 штук: липы, яблони, груши, вишни, крыжовник, три сорта смородины, ремонтантная земляника, калина, боярышник», — говорится в объявлении.

За объект просят 97 миллионов рублей. В доме четыре спальни, три гардеробные, четыре санузла, сауна, столовая, холл с камином, барная комната и комната отдыха. В здании для гостей — спальня, кухня, ванная, кабинет и гараж на три машины.

