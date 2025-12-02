В Пермском крае растет число заболевших ОРВИ и гриппом

С 24 по 30 ноября 2025 года в регионе зарегистрировано 15,3 тысяч случаев заболевания Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлена работа 59 групп в 41 дошкольной организации, 78 классов в 34 школах, а также четырех групп в трех средних учебных заведениях. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«С 24 по 30 ноября 2025 года в регионе зарегистрировано 15,3 тысяч случаев заболевания, что на 16,7% превышает показатель предыдущей недели. При этом эпидемический порог по Пермскому краю остается не превышенным», — отмечает ведомство на официальном сайте.