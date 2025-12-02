В Пермском крае растет число заболевших ОРВИ и гриппом
С 24 по 30 ноября 2025 года в регионе зарегистрировано 15,3 тысяч случаев заболевания
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Пермском крае на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлена работа 59 групп в 41 дошкольной организации, 78 классов в 34 школах, а также четырех групп в трех средних учебных заведениях. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«С 24 по 30 ноября 2025 года в регионе зарегистрировано 15,3 тысяч случаев заболевания, что на 16,7% превышает показатель предыдущей недели. При этом эпидемический порог по Пермскому краю остается не превышенным», — отмечает ведомство на официальном сайте.
Среди пациентов с признаками ОРВИ преимущественно выявляются возбудители негриппозной этиологии, в том числе риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. По состоянию на 30 ноября, в крае привито более 1,3 млн человек, что составляет 54% совокупного населения, в том числе 401,9 тысяч детей.
