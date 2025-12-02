Назван самый популярный артист десятилетия, и это не Shaman

Российский певец и вовсе не попал в данный рейтинг Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Рэпер Баста (настоящее время Василий Вакуленко) стал самым популярным музыкальным артистом в России за последние десять лет, а народный артист РФ Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в этот список вообще не попал. Об этом говорится в исследовании известного российского сервиса музыки.

«Сервис <...> подвел итоги десятилетия и определил самые популярные треки и исполнителей-лидеров чартов. Рэпер Баста — наиболее прослушиваемый музыкант с 2016 года», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные сервиса «Кион музыка» (бывший «МТС музыка» — прим. URA.RU). При этом Дронов не упоминается ни в одной из позиций рейтинга популярности музыкальных артистов с 2016 по 2025 годы.

Как следует из исследования, самой востребованной композицией 2016 года признан трек Tuesday в исполнении Burak Yeter и Данэли Сандовал. В 2017 году чаще других звучали песни «Босая» уже распавшегося коллектива «2Маши» и «Тает лед» группы «Грибы». В 2018 году чарты возглавил Matrang с композицией «Медуза», а в 2019 году лидером по числу проигрываний стала Ариана Гранде с треком 7 rings.

Согласно документу, новое десятилетие началось с доминирования кавер-версии Cream Soda на сингл «Плачу на техно» группы «Хлеб». Следующие позиции в рейтинге заняли композиции X.O (The Limba, Andro) и «Кайф ты поймала» (Konfuz).

Лидером по количеству прослушиваний в 2021 году стала композиция Cold Heart в исполнении Элтона Джона и Дуа Липы. В ежегодный чарт за 2022 год вошли трек «Стрелы» Markul и Тоси Чайкиной, песня «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», а также совместная работа исполнителей «Лампабикт» и «Элли на маковом поле» под названием «Немерено».