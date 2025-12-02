В ЯНАО планируют побить рекорд по количеству заготовленной оленины

Рекорд планируют побить на 200 тонн Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют побить рекорд по количеству заготовленной оленины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В этом году в регионе установят рекорд по объему заготовки мяса оленя. По прогнозам, ямальские предприятия преодолеют планку в 3 500 тысяч тонн. Это на 200 тонн больше прошлогодних показателей», — отмечено в сообщении.

Существенным стимулом для частных оленеводов, выступающих ключевыми поставщиками продукции, стало принятое год назад решение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова повысить закупочные цены на оленину. Также в регионе расширяется сеть убойно-заготовительных комплексов — сейчас в округе их 17.

