В ЯНАО планируют побить рекорд по количеству заготовленной оленины

В 2025 году количество заготовленной оленины на Ямале составит 3 500 тысяч тонн
02 декабря 2025 в 12:02
Рекорд планируют побить на 200 тонн

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют побить рекорд по количеству заготовленной оленины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. 

«В этом году в регионе установят рекорд по объему заготовки мяса оленя. По прогнозам, ямальские предприятия преодолеют планку в 3 500 тысяч тонн. Это на 200 тонн больше прошлогодних показателей», — отмечено в сообщении. 

Существенным стимулом для частных оленеводов, выступающих ключевыми поставщиками продукции, стало принятое год назад решение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова повысить закупочные цены на оленину. Также в регионе расширяется сеть убойно-заготовительных комплексов — сейчас в округе их 17.

Ранее власти ЯНАО сообщали, что этой осенью в Тазовском и Самбургском поселках заработают два новых убойно-заготовительных комплекса мощностью до 3,5 и 4 тонн мяса за смену. Тогда же прогнозировался объем заготовки около 3,5 тыс. тонн, а основными потребителями продукции становились учреждения здравоохранения и образования.

