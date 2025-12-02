В ЯНАО планируют побить рекорд по количеству заготовленной оленины
Рекорд планируют побить на 200 тонн
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
В Ямало-Ненецком автономном округе планируют побить рекорд по количеству заготовленной оленины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В этом году в регионе установят рекорд по объему заготовки мяса оленя. По прогнозам, ямальские предприятия преодолеют планку в 3 500 тысяч тонн. Это на 200 тонн больше прошлогодних показателей», — отмечено в сообщении.
Существенным стимулом для частных оленеводов, выступающих ключевыми поставщиками продукции, стало принятое год назад решение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова повысить закупочные цены на оленину. Также в регионе расширяется сеть убойно-заготовительных комплексов — сейчас в округе их 17.
Ранее власти ЯНАО сообщали, что этой осенью в Тазовском и Самбургском поселках заработают два новых убойно-заготовительных комплекса мощностью до 3,5 и 4 тонн мяса за смену. Тогда же прогнозировался объем заготовки около 3,5 тыс. тонн, а основными потребителями продукции становились учреждения здравоохранения и образования.
