В декабре в Свердловской области продолжилась осенняя рыбалка

Наступивший декабрь пока не дал возможности свердловским рыбакам полноценно приступить к зимней рыбалке, вместо этого у них продолжается осенний сезон. Как сейчас происходит процесс ловли и что попадает на крючок, URA.RU рассказал уральский рыбак Сергей Пересыпкин.

«Обычно сезон стартует 10 декабря, если хорошие морозы, снег и настоящая зима. Но сегодня уже 2 число, стоят плюсовые температуры, и лед встал не везде. Тянется „сезон жидкой воды“, поэтому многие продолжают ловить судака и щуку на спиннинг», — объяснил рыболов.