В декабре в Свердловской области продолжилась осенняя рыбалка
В декабре смешались зимняя и осенняя рыбалки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Наступивший декабрь пока не дал возможности свердловским рыбакам полноценно приступить к зимней рыбалке, вместо этого у них продолжается осенний сезон. Как сейчас происходит процесс ловли и что попадает на крючок, URA.RU рассказал уральский рыбак Сергей Пересыпкин.
«Обычно сезон стартует 10 декабря, если хорошие морозы, снег и настоящая зима. Но сегодня уже 2 число, стоят плюсовые температуры, и лед встал не везде. Тянется „сезон жидкой воды“, поэтому многие продолжают ловить судака и щуку на спиннинг», — объяснил рыболов.
В тех водоемах, где лед уже есть, попадаются окунь, ротан и карась. Рыбаки надеются, что хотя бы к концу декабря ударят настоящие морозы, которые скуют реки и озера крепким льдом, и они смогут наконец-то закинуть удочки в лунки.
