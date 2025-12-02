Туристы выбирают Урал: Свердловская и Тюменская области вошли в топ-10 самых посещаемых регионов
В рейтинге также оказались Татарстан, Крым, Ставропольский край
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Свердловская и Тюменская области вошли в топ-10 регионов России, принявших самое большое количество туристов в этом году. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что число турпоездок по стране достигло 76,2 миллиона.
«За 10 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В десятку лидеров вошли <...> Свердловская область (1,7 млн) и Тюменская (1,5 млн)», — указано на сайте правительства РФ.
В рейтинге также оказались Татарстан, Крым, Ставропольский край. Чернышенко добавил, что наибольший интерес у путешественников за это время вызвали Сибирь, юг и Северо-Запад страны.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за девять месяцев этого года отдых на термальных курортах региона выбрали 1,2 миллиона посетителей. Это число превышает прошлогодние показатели на 4%.
