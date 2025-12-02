Жители ХМАО начали активно скупать обогреватели

Спрос на обогреватели в Югре вырос за месяц Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц резко вырос спрос на обогреватели. Югорчане стали покупать их в 2,5 раза чаще. Об этом URA.RU рассказали представители «Авито».

«В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем продажи обогревателей в ХМАО выросли в 2,5 раза», — говорится в исследовании. Средняя цена обогревателей в регионе при этом снизилась на 19%. Чаще всего жители покупают инфракрасные приборы — их продажи выросли на 68%.

Среди популярных моделей и масляные обогреватели за счет своей невысокой цены. Их используют как в жилых, так и офисных помещениях. А на электрические обогреватели приходится около 13% продаж.

«За ними идут кварцевые обогреватели (11% продаж). Их чаще всего используют в помещениях с повышенной влажностью, потому что они лучше всего защищены от подобных условий», — отмечают аналитики.