39% челябинцев купят загородную недвижимость в ближайший год

Каждый десятый челябинец вложит в загородный дом 7 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 39% горожан планируют купить недвижимость в ближайший год. Большинство челябинцев потратят на частный дом за городом около 3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Среди опрошенных жителей Челябинска, которые задумываются о покупке загородного жилья, 40% ищут дом для постоянного проживания, 27% опрошенных рассматривают варианты дачных домов для сезонного отдыха и около 13% — готовые участки под строительство», — сообщили в пресс-службе.

Наиболее популярны у челябинцев деревенские дома, старинные поместья, коттеджные поселки или частные дома с управляющей компанией. Такую загородную недвижимость рассматривают 44% горожан. В наименьшей степени востребованы участки под строительство (13%) или дуплексы (8%).

Продолжение после рекламы