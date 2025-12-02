Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

39% челябинцев купят загородную недвижимость в ближайший год

Челябинцы готовы купить загородные дома в среднем за 3 млн рублей
02 декабря 2025 в 12:06
Каждый десятый челябинец вложит в загородный дом 7 млн рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 39% горожан планируют купить недвижимость в ближайший год. Большинство челябинцев потратят на частный дом за городом около 3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Среди опрошенных жителей Челябинска, которые задумываются о покупке загородного жилья, 40% ищут дом для постоянного проживания, 27% опрошенных рассматривают варианты дачных домов для сезонного отдыха и около 13% — готовые участки под строительство», — сообщили в пресс-службе.

Наиболее популярны у челябинцев деревенские дома, старинные поместья, коттеджные поселки или частные дома с управляющей компанией. Такую загородную недвижимость рассматривают 44% горожан. В наименьшей степени востребованы участки под строительство (13%) или дуплексы (8%).

Челябинцы чаще всего покупают дом как основное жилье или же под дачу. 43% опрошенных берут жилье за городом, что бы улучшить экологическую обстановку, 20% из-за удаленной работы, а 19% — из-за слишком высоких цен на жилье в городе. При этом инвестирует в загородную недвижимость каждый пятый челябинец.

