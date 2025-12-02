В Черном море атакован танкер с российским грузом
02 декабря 2025 в 12:01
Танкер Midvolga 2 был атакован примерно в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики. Корабль следовал с партией подсолнечного масла из России в Грузию. По информации ведомства, никто из членов экипажа не пострадали. Судно продолжает следовать курсом в порт Синоп.
