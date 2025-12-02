У побережья Турции атакован танкер с маслом, следующий из России в Грузию

Танкер Midvolga 2 с маслом подвергся нападению в Черном море Фото: Роман Наумов © URA.RU

Танкер Midvolga 2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию, подвергся атаке в 80 морских милях от побережья Турции. По информации турецкого министерства транспорта и инфраструктуры, судно сообщило о нападении, но экипаж чувствует себя хорошо, и танкер продолжает движение к порту Синоп.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Исходя из информации в открытых источниках, Midvolga 2 — это 140-метровое судно, построенное в 2014 году, ходит под российским флагом, порт приписки — Большой порт Санкт-Петербург. Судно принадлежит Средневолжской судоходной компании из Москвы. По данным турецких властей, атака могла быть связана с внешними воздействиями, однако серьезных повреждений и жертв нет.

