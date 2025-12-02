Логотип РИА URA.RU
В Челябинске представили «нескучный» туристический путеводитель

02 декабря 2025 в 12:14
В путеводителе представлены исторические, духовные, научные и гастрономические маршруты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый туристический гид по Челябинску презентовали на форуме «Города России». Его слоган — «Нескучный путеводитель по отличному городу», сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

«Первыми печатный гид увидят туристы. Совсем скоро тираж передадут в гостиницы города — будет свыше 30 точек распространения. А для горожан работает онлайн-версия», — сообщили в мэрии.

Путеводитель стал частью масштабной концепции развития туризма. В мэрии отмечают, что вслед за выпуском гида появятся новые туристические маршруты, городские мероприятия, обновленная система навигации и проекты по развитию гостеприимной инфраструктуры.

Над проектом работала редакционная группа мэрии и газеты «Вечерний Челябинск». В администрации подчеркивают, что гид призван раскрыть Челябинск как для туристов, так и для самих горожан. Путеводитель доступен бесплатно по единой ссылке — https://turizm.cheladmin.ru/

