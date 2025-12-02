Экс-начальника ИВС из Ноябрьска отправят в тюрьму за махинации с наркотиками

Экс-начальника приговорили к 18 годам лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-начальника изолятора временного содержания Ноябрьска (ЯНАО) приговорили к лишению свободы на 18 лет за сбыт заключенным наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ноябрьского городского суда. По данным источников агентства, речь идет об Альбеке Тулебаеве.

«Вынесен приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции. Он осужден за мошенничество с использованием служебного положения», — отметили в судах.

Следствие полагает, что он за вознаграждение экс-начальник передавал содержащимся под стражей лицам мобильные телефоны и наркотические средства. Руководитель изолятора был задержан в марте 2024 года.

Помимо лишения свободы на срок 18 лет, обвиняемому назначили штраф в размере одного миллиона 300 тысяч рублей. Также его отстранили от права занимать руководящие должности в правоохранительных структурах на три года. Приговор не вступил в законную силу.