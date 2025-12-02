Экс-начальника ИВС из Ноябрьска отправят в тюрьму за махинации с наркотиками
Экс-начальника приговорили к 18 годам лишения свободы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Экс-начальника изолятора временного содержания Ноябрьска (ЯНАО) приговорили к лишению свободы на 18 лет за сбыт заключенным наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ноябрьского городского суда. По данным источников агентства, речь идет об Альбеке Тулебаеве.
«Вынесен приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции. Он осужден за мошенничество с использованием служебного положения», — отметили в судах.
Следствие полагает, что он за вознаграждение экс-начальник передавал содержащимся под стражей лицам мобильные телефоны и наркотические средства. Руководитель изолятора был задержан в марте 2024 года.
Помимо лишения свободы на срок 18 лет, обвиняемому назначили штраф в размере одного миллиона 300 тысяч рублей. Также его отстранили от права занимать руководящие должности в правоохранительных структурах на три года. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее источники URA.RU сообщали, что обвинение запрашивало для Альбека Тулебаева 22 года колонии за организацию канала передачи задержанным мобильных телефонов и наркотиков. Его задержали в марте 2024 года, после чего следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили дело, а в ноябре того же года оно было направлено в суд и утверждено прокурором Ноябрьска.
