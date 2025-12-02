В Екатеринбурге врачи спасли свердловчанина с раком, о котором он не подозревал
Врачи смогли сохранить свердловчанину жизнь
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Хирурги Центральной городской больницы № 20 Екатеринбурга экстренно прооперировали свердловчанина с разрывом злокачественной опухоли толстого кишечника и спасли ему жизнь. Пациент даже не подозревал о наличии новообразования.
«Мужчина поступил в отделение экстренной хирургии в крайне тяжелом состоянии, с высокой температурой и сильной болью в левом боку. Врачи обнаружили разрыв злокачественной опухоли толстого кишечника. Он стал причиной внутреннего кровотечения и воспалительного процесса в брюшной полости», — рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.
Подобные случаи представляют серьезную опасность, так как стремительное распространение инфекции в сочетании с обильной кровопотерей может привести к смерти. Медикам удалось остановить кровотечение и спасти жизнь свердловчанину.
После операции пациенту потребовалась искусственная вентиляция легких, а также проведение гемодиализа. В течение примерно 10 дней мужчина оставался в отделении реанимации под непрерывным наблюдением врачей. Благодаря профессиональным действиям медицинского персонала состояние уральца удалось стабилизировать и предотвратить развитие осложнений.
