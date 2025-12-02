Стартовали продажи билетов на балет «Щелкунчик»

Цены на балет в Большом начинаются с пяти тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России открыл продажу билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик». На момент публикации материала осталось около 170 билетов на премьеру 17 декабря.

Билеты на балет «Щелкунчик» в 2025 году будут продаваться только онлайн на официальном сайте театра по специальному графику, без реализации в кассах. В пресс-службе уточнили, что отказ от продажи в стационарных кассах связан с переходом на единый электронный формат и регламентированным расписанием доступа к билетам.