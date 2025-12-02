В Европе допустили, что уехавший с Украины Зеленский не вернется в страну
По мнению венгерского аналитика, Зеленский больше не вернется на Украину
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский может остаться в Ирландии на неопределенный срок из-за риска нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсетях.
«Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется на Украину», — написал Кошкович в своем аккаунте в социальной сети X. Таким образом, считает аналитик, президент Украины не вернется из Дублина (столица Ирландии — прим. URA.RU) в Киев, боясь итогов нового расследования НАБУ.
Кошкович также заявил, что не исключает возможности провокации против Зеленского на территории Ирландии с целью формирования дополнительной политической напряженности и поддержания продолжения конфликта. По его словам, одним из инструментов затягивания войны может стать инсценированное покушение на президента Украины. При этом, как утверждает Кошкович, контроль над ирландским пространством осуществляют британские спецслужбы.
В Дублин Зеленский прибыл вместе с супругой. Отмечается, что этот официальный визит в Ирландию стал для президента Украины первым.
Ранее на Украине прозвучало заявление, что Зеленскому якобы отдано распоряжение подать в отставку уже на текущей неделе на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, однако он не уточнил источник этих сведений.
По словам парламентария, Зеленский уже получал аналогичное требование о сложении полномочий в мае 2025 года, однако тогда он его проигнорировал. Дмитрук выразил уверенность, что и сейчас глава государства будет максимально затягивать процесс возможной отставки.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.