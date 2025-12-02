Учеников школы Сургута, где произошел пожар, отправили на дистант
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Учеников сургутской школы (ХМАО), где сегодня загорелся кабинет, а детей и персонал эвакуировали, отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
«480 учащихся и 46 сотрудников школы были оперативно эвакуированы в спортивный комплекс и по завершении тушения они забрали личные вещи и направлены домой на дистанционное обучение. Учебный процесс будет возобновлен 03.12.2025 в очном формате», — уточнили в департаменте образования.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в школе № 27 возгорание произошло в одном из кабинетов. Пожар удалось локализовать за 12 минут, его причины устанавливаются.
